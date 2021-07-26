اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تستعرض الوضع الصحي وجهود مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استعرضت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدداً من التقارير حول نتائج أعمالها خلال المرحلة الماضية ومستجدات الوضع الصحي وجهود مواجهة كورونا.



واستمعت اللجنة من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح لإحاطة شاملة حول الوضع الصحي بما في ذلك آخر الإحصائيات المتعلقة بحالات الاشتباه والإصابة والوفيات والتعافي، مشيراً إلى تراجع الحالات المسجلة بشكل ملحوظ مع التشديد على ضرورة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة مع ارتفاع أعداد حالات الاصابة في المنطقة.

وتطرق وزير الصحة إلى نتائج حملة التطعيم الخاصة بوباء كورونا، والتي حققت نجاحاً عالياً، متوقعاً وصول دفعة جديدة من اللقاحات المخصصة لليمن عبر مبادرة اللقاح العالمي وكذا الدعم الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

واستعرض الأمين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج تقريراً حول نتائج عملية إجلاء اليمنيين العالقين في الهند.. لافتاً إلى أنه تم إجلاء ٦٠٠ عالق من خلال 4 رحلات جوية إلى مطار عدن الدولي عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية.

ونوهت اللجنة بجهود الفرق الفنية من وزارة الصحة والمؤسسات والوزارات المختلفة في استقبال المواطنين العالقين ونقلهم إلى أماكن الحجر لمدة أسبوع وتوفير الرعاية اللازمة لهم. وأشارت إلى أنه سيتم إعداد آلية لترتيب عودة من تبقى من المواطنين في الهند مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القريبة القادمة.