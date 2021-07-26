السفير البريطاني لدى اليمن يعلن عن انتهاء مهمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن سفير بريطانيا في اليمن "مايكل آرون"، اليوم الإثنين، انتهاء مهمته كسفير للمملكة المتحدة في اليمن، ليطوي بذلك مسيرته الدبلوماسية.



وكتب آرون "هذا للأسف هو الأسبوع الأخير لي كسفير للمملكة المتحدة لدى اليمن".

وعدَّ عمله كممثل لبلاده في اليمن بأنه "كان امتيازًا كبيرًا لي بالفعل".

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، "لقد كانت لدي عاطفة كبيرة تجاه اليمن وأهله الرائعين منذ زيارتي لأول مرة في عام 1982".

واعترف السفير آرون بعدم فهمه للوضع في اليمن مضيفاً "لا أدعي أنني أفهم اليمن أو أنني خبير فيها ولكن بعد ثلاث سنوات من العمل اعتقد أنه لدي بعض الأفكار".

وفي يناير الماضي أعلنت الخارجية البريطانية، تعيين الدبلوماسي "ريتشارد أوبنهايم" سفيرا للمملكة في اليمن خلفاً لمايكل آرون، مشيرة إلى أن الأول سيتسلم مهامه نهاية يونيو