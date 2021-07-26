ونوه مدير المركز بدعم اللجنة الدولية للمركز بخبراء صناعة الأطراف والعلاج الطبيعي منذ عام 2006.

واطلعت خلال الزيارة على اقسام المركز وأشادت بالدور الذي يقدمه للمرضى وجرحى الشلل الدماغي.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زارت رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي بياتريس اوكسلي اليوم مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالعاصمة المؤقتة عدن وناقشت مع مدير المركز عبد الله القيسي آلية العمل في المركز وتقديم الخدمات للمرضى بالشكل الأمثل.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي تزور مركز الأطراف الصناعية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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