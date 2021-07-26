معاون يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في عدن عقب العيد وبلوغ نسبة الحضور 94%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع أمين عام المجلس المحلي في محافظة عدن بدر معاون، اليوم، على مستوى الانضباط الوظيقي والالتزام بالدوام الرسمي في أول يوم من الدوام عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.



وزار أمين عام محلي عدن معاون، مكتب وزارة الخدمة المدنية في عدن، واستمع من مدير مكتب الخدمة في عدن عبدالحكيم محمد إلى شرح حول سير عمل لجان الرقابة والتفتيش التابعة لمكتب الخدمة على الوحدات الإدارية والخدمية في عدن، والتي سجلت نسبة حضور 94% بأول أول الدوام الرسمي عقب إجازة العيد.

وشدد معاون، على أهمية التزام وانضباط كافة الموظفين في عموم الوحدات الإدارية والمكاتب الخدمية في محافظة عدن وأداء مهامهم بالشكل المطلوب .. مؤكدا حرص قيادة محافظة عدن على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل بجميع المجالات.