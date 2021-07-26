العميد المجيدي يشيد بجهود ابطال اللواء الرابع مشاه جبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد اركان حرب محور تعز العميد الركن عبدالعزيز المجيدي، بجهود ابطال الجيش الوطني في اللواء الرابع مشاه جبلي.



واطلع العميد المجيدي، ومعه رئيس شعبة الاستخبارات العميد عبده البحيري خلال زيارته ،اليوم، الى اللواء الرابع جبلي، على الجاهزية القتالية لمنتسبي اللواء..ناقلاً لهم تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وحث العميد المجيدي، على بذل المزيد من الجاهزية واليقظة.. مؤكداً اهتمام قيادة المحور بابطال الجيش الوطني وتقديم كافة الدعم ومعالجة الصعوبات التي تواجههم.