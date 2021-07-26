الصحفية صفية مهدي تفوز بالمركز الثالث في مسابقة جائزة الإعلام للهجرة باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

فازت صحفية يمنية بالمركز الثالث في مسابقة يستضيفها فرع المنظمة الدولية للهجرة في اليمن.



وقالت الصحفية اليمنية صفية مهدي، عبر حسابها على موقع تويتر: وصلتني على الإيميل رسالة المنظمة الدولية للهجرة تبلغني بفوزي بالمركز الثالث، في أول مسابقة للفوز بجائزة الإعلام للهجرة في اليمن.

وتقدمت مهدي بالشكر للهجرة الدولية، ولكل من وقف وأسهم معها في نشر القصص ذات الصلة.

يذكر أن الصحفية "مهدي" سبق وأن حصلت على العديد من الجوائز الدولية في مجال الصحافة