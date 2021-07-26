العثور على جثة مواطن في بئر مهجور بتعز بعد أيام من اختطافه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ تعز

كشفت إدارة عام شرطة تعز عن تفاصيل وملابسات جريمة اخفاء جثة مواطن بعد اختطافه ورميه في إحدى آبار المياه المهجورة جنوب المحافظة.



وذكر مصدر أمني أن الشرطة عثرت على جثة المواطن نجيب محمد الشويع" نازح" صباح السبت الماضي والتي تم إخفائها من قبل الجناة في إحدى آبار المياه المهجورة في وادي العرم بمديرية المعافر جنوب المحافظة.

وبين أنه تم توقيف خمسة أشخاص من المشتبه بهم على ذمة الواقعه وعلى إثر هذه الإجراءات الأوليه تم إرسال ملف القضية إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات.

وأقر أحد المشتبه بهم بقتل المجني عليه نجيب الشويع بالضرب العنيف بالعصي حتى فارق الحياة وعقب ارتكابه الجريمة قام بإخفاء العصي وغسلها وإخفاء جوالات المجني عليه وإحراق ملابسه.

كما قام بنقل جثة الشويع إلى أحد الآبار المهجورة في منطقة وادي العرم مديرية المعافر وردمها بالتراب في محاولة منه لطمس ملامح الجريمة وإخفاء كل معالمها