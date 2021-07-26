شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية



وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة لهذا اليوم، فيما تم تسجيل حالتي شفاء جميعها من حضرموت.

وذكرت عبر حسابها على موقع تويت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من #شبوة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء (2499) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7012) منها (1374) وفاة و(4168) تعافي