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تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية

 

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة لهذا اليوم، فيما تم تسجيل حالتي شفاء جميعها من حضرموت.

 

وذكرت عبر حسابها على موقع تويت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من #شبوة.

 

ولفتت إلى أنه تم إجراء (2499) فحص اليوم.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7012) منها (1374) وفاة و(4168) تعافي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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