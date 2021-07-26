96.4 % نسبة الانضباط الوظيفي بوادي وصحراء حضرموت

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء ابراهيم الهدار وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان لجان المكتب باشرت نزولها الميداني لمراقبة ورصد مستوى الانضباط الوظيفي في 46 من المرافق والمؤسسات الحكومية وانها ستواصل نزولها إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية الحكومية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي ورفع التقارير اليومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي.

محمد يوسف

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