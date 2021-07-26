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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 96.4 % نسبة الانضباط الوظيفي بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في وادي وصحراء حضرموت اول ايام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الاضحى 96.4 بالمائة.
وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء ابراهيم الهدار وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان لجان المكتب باشرت نزولها الميداني لمراقبة ورصد مستوى الانضباط الوظيفي في 46 من المرافق والمؤسسات الحكومية وانها ستواصل نزولها إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية الحكومية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي ورفع التقارير اليومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي.