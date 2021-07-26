اجتماع برئاسة باصلعه يناقش تحسين قطاع الكهرباء في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعه، وضم مدراء إدارات مؤسسات الكهرباء بمحافظة المهرة، أهم الإشكاليات التي تواجه سير العمل، والمقترحات والحلول والإجراءات اللازم اتخاذها لتحسين أداء قطاع الكهرباء.



وأكد باصلعه، أن مؤسسة الكهرباء تعمل جاهدة لحل الإشكاليات وتوفير خدمة الكهرباء للمواطن .. مشيداً بدور الكوادر الفنية والإدارية بمؤسسة كهرباء المهرة.

كما طاف المهندس عبدالقادر باصلعه، ومعه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في المهرة محمد علي كلشات، بأقسام وإدارات المؤسسة متعرفاً على مدى التجهيزات الفنية والإدارية وسير عملية توليد الكهرباء.