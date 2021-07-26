شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزع 369 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في عدة مناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2021م من انتزاع 369 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.



وتنوعت الألغام ما بين 15 لغما مضادا للأفراد، و300 لغم مضاد للدبابات، و34 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر يوليو إلى 3.813 لغما، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 236 ألف و797 لغما.