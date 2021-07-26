شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة مأرب يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في عدد من المكاتب الخدمية بمأرب في أول يوم دوام عقب إجازة عيد الأضحى.



وزار وكيل مأرب مفتاح، مكاتب الخدمة المدنية، والصحة العامة والسكان وعدد من الإدارات العامة التابعة للإدارة المحلية وإذاعة مأرب المحلية ومكتب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بمأرب سعود اليوسفي ان برنامج النزول الميداني للجان التفتيش التابعة للمكتب، يشمل 45 مكتبا ووحدة حكومية ومختلطة خدمية في مأرب للتأكد من الالتزام الوظيفي وأداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.