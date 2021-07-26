شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 94 % مستوى الانضباط الوظيفي في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم والوكيل المساعد سالم الأحمدي ومدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد السليمانية، مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال اليوم الأول من أيام الدوام الرسمي التي أعقبت اجازة عيد الأضحى والتي بلغت 94% .



وخلال الجولة التفقدية التي شملت مكتبي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان وفرع البنك المركزي اليمني، أستمع الوكيل لمروق إلى شرح من قبل القيادات الإدارية في هذه الوحدات الإدارية عن الإجراءات التي اتخذت فيها لضمان تحقيق الإنضباط الوظيفي.