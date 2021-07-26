عدن.. وفاة شابين غرقاً في ساحل أبين وفقدان اثنين آخرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

توفي شابان في العقد الثاني من العمر أمس الأحد غرقاً في كورنيش ساحل أبين فيما تواصل قوارب صيد البحث عن اثنين آخرين كانا برفقتهما في المنطقة الساحلية التي أصدرت السلطات تحذيرات بشأن تجنب السباحة فيها خلال أشهر الصيف.



وأكد مصدر محلي أن مجموعة تضم 4 شباب تترواح أعمارهم في العقد الثاني والثالث من العمر ذهبا في رحلة للسباحة في كورنيش ساحل أبين شرقي مدينة عدن لكن اثنين من المجموعة توفيا قبل أن تجرفهما الأمواج على مقربة من الشاطئ.

وأضاف المصدر أن دورية من الحزام الأمني كانت تتمركز قرب المنطقة تمكنت من إخراج الشابين الذي يبلغ أحدهما من العمر 17 عامًا والآخر 16 عامًا، بينما بدأت قوارب صيد البحث عن الشابين المفقودين، لكنها لم تتوصل إلى نتائج حتى الآن