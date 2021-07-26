عدن.. وفاة شابين غرقاً في ساحل أبين وفقدان اثنين آخرين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. وفاة شابين غرقاً في ساحل أبين وفقدان اثنين آخرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
توفي شابان في العقد الثاني من العمر أمس الأحد غرقاً في كورنيش ساحل أبين فيما تواصل قوارب صيد البحث عن اثنين آخرين كانا برفقتهما في المنطقة الساحلية التي أصدرت السلطات تحذيرات بشأن تجنب السباحة فيها خلال أشهر الصيف.
وأكد مصدر محلي أن مجموعة تضم 4 شباب تترواح أعمارهم في العقد الثاني والثالث من العمر ذهبا في رحلة للسباحة في كورنيش ساحل أبين شرقي مدينة عدن لكن اثنين من المجموعة توفيا قبل أن تجرفهما الأمواج على مقربة من الشاطئ.
وأضاف المصدر أن دورية من الحزام الأمني كانت تتمركز قرب المنطقة تمكنت من إخراج الشابين الذي يبلغ أحدهما من العمر 17 عامًا والآخر 16 عامًا، بينما بدأت قوارب صيد البحث عن الشابين المفقودين، لكنها لم تتوصل إلى نتائج حتى الآن