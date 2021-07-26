الأرصاد يحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد المسافرين من تدني الرؤية الأفقية وانهيارات صخرية وطينية جراء تدفق الأمطار الغزيرة وشديدة الغزارة.



وأكد في نشرته أن الطقس غائم جزئيا والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مع رياح نشطة وعواصف رعدية في المحافظات الجبلية من صعدة إلى تعز مع الجهات الجبلية لمحافظات أخرى.

وتابع المركز أن الرياح النشطة والغبار والأتربة ستكون مصحوبة مع أمطار على المناطق الساحلية والصحراوية