شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظاهرات غضب في المكلا احتجاجا على زيادة أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ المكلا

تظاهر العشرات في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، تنديدا بقرار زيادة اسعار الوقود في المديريات الساحلية من المحافظة الغنية بالنفط.



وردد المتظاهرون هتافات ضد السلطات، كما قطعوا حركة السير وسط المدينة، واضرموا النيران في اطارات السيارات، متوعدين بمواصلة الاحتجاج الغاضب لاجبار شركة النفط على الغاء قرار زيادة اسعار المحروقات.

وكانت الشركة الحكومية، قررت امس السبت اضافة 100 ريال على سعر اللتر الواحد من البنزين ليرتفع الى 600 ريال، وسط مخاوف من انعكاس ذلك في اجور وسائل النقل واسعار السلع الغذائية، في ظل انهيار تاريخي للعملة المحلية