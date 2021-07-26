الصحة العالمية: سوء التغذية يبلغ مستويات قياسية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن “سوء التغذية الحاد يبلغ مستويات قياسية في اليمن.



وذكرت في تغريدة بصفحتها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أنها انقذت قرابة 9 آلاف طفل يمني من سوء التغذية، خلال ستة أشهر .

وبينت أن “سوء التغذية الحاد يبلغ مستويات قياسية في اليمن متسبباً بخسائر كارثية للأطفال دون الخامسة”.

وأضافت أنه ”من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021″.

وذكرت أنه تم إنقاذ 8,525 طفلاً من سوء التغذية بين يناير ويونيو 2021.