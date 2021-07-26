بن دغر يعزي في وفاة الخبير الاقتصادي محمد احمد الجنيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة، الى البروفيسور عبد الله الجنيد واخوانه وكافة آل الجنيد، وذلك في وفاة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأسبق الأستاذ محمد أحمد الجنيد بعد حياة حافلة بالعطاء والانجاز.



واشاد الدكتور بن دغر في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية واسهاماته الاقتصادية والمالية في جميع المناصب الحكومية التي تقلدها.

وقال الدكتور بن دغر في برقيته: خاض الفقيد الجنيد في مراحل النضال الوطني المختلفة، فقدم نمودجًا للمناضل ذو القيم النبيلة، آمن بسبتمبر، ودافع عن الثورة اليمنية من موقعه الاقتصادي المالي ومن مركز الخبير العالم والمجرب... لقد كان الجنيد قدوة لزملائه في العمل وفي ممارسة مهامه في الوظيفة العامة، مارس القيادة في أعلى مستوياتها، نائبًا لرئيس الوزراء، ووزيرًا للمالية، ووزيرًا للتخطيط والتنمية، ومحافظًا للبنك المركزي. وكان في كل هذه المناصب العليا معطاءً صبورًا وحكيمًا، ومرجعًا إقتصاديًا.

موكداً ان الفقيد جال وصال مع زملائه تجارب الاصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، موجهًا ونموذجًا للقيادي نظيف اليد، عفيف اللسان، ملهمًا لمن ساسهم وتولى قيادتهم، في مراحل مختلفة من العمل الوطني، قبل الوحدة، وبعد الوحدة كان أحد رموزها الاقتصاديين والماليين الذين تركوا أثرًا طيبًا وسجلًا حافلًا من الانجازات.

معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.