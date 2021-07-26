دولة ‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مسيرة وصاروخ باليستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مسيّرة مفخخة موجّهة نحو مناطق جنوبي المملكة وصاروخ باليستي كان يستهدف المد



وأكدت دولة الإمارات في بيان لـ "وزارة الخارجية و التعاون الدولي" أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً و حاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.