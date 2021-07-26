العميد زكي كرامة يتفقد لواء الريان خلال عيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد نائب ركن شعبة القوى البشرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، العميد زكي كرامه، صباح اليوم؛ معسكر لواء الريان، حيث التقى بقيادة اللواء ومنتسبيه، متبادلاً معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



واستقبل العميد "زكي" ومرافقيه خلال الزيارة التفقدية؛ أركان لواء الريان، العقيد أحمد صالح العامري، وعدد من الضباط والصف والأفراد من منتسبي اللواء.

كما اطلع على مستوى الانضباط والجاهزية بالمعسكر، والجاهزية القتالية لديهم، شاكراً إياهم على انضباطهم خلال أيام العيد، والتزامهم بأداء الواجبات العسكرية والمهام الموكلة إليهم بكل اقتدار، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود لتنعم حضرموت وأهلها بالأمن والاستقرار الدائمين.

كذلك نقل العميد "زكي" تحايا وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية بحضرموت، ممثلة بالمحافظ، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بدوره نقل أركان لواء الريان العقيد "العامري" تحايا قائد لواء الريان، العميد الركن خالد أحمد التميمي، كذلك تقدم بالشكر والثناء للقيادة السياسية والعسكرية بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظ القائد "البحسني" لمتابعتهم الحثيثة وحل جميع المشاكل والمعضلات التي قد تواجه الألوية والوحدات العسكرية، والسعي الدؤوب للوصول بهذه القوة العسكرية للأفضل.

شاكراً نائب ركن القوى البشرية على مساعيه الدائمة لمتابعة تطوير العمل باللواء، وبقية الألوية والوحدات العسكرية الأخرى.