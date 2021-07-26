المكلا.. استياء شعبي واسع بسبب الجرعة الأخيرة للمحروقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

اندلعت موجة احتجاجات شعبية، يوم الأحد، في أنحاء مدينة المكلا، تنديدًا بقرار شركة النفط رفع أسعار المحروقات حيث اعترض المتظاهرون حركة السير، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، وارتفعت أعمدة الدخان من أحياء متفرقة في المدينة، وسمخاوف من تصاعد الاحتجاجات واتساع دائرتها.

ورفعت شركة النفط سعر لتر المحروقات بواقع 100 ريال ما انعكس على أجرة المواصلات وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بينما يئن السكان تحت وطأة ظروف معيشية صعبة.