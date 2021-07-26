شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك: نحذر الشرعية من عقد أي اجتماعات في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

حذر رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء احمد سعيد بن بريك، الشرعية، من عقد أي اجتماعات في مدينة سيئون.



وغرد بن بريك قائلا: "من الأحسن للحكومة الشرعية عدم عقد أي اجتماعات "في سيئون أو أي أرض جنوبية".

وأضاف "فقد أعذر من أنذر.. وقد نفد صبرنا".

وفي وقت سابق، قال بن بريك، وهو محافظ سابق لحضرموت، في تغريدة على "تويتر": "نزلزل الوادي وسيئون تحت أقدام من باعوا مأرب ويريدوا يشرعنوا أنفسهم في أرض الجنوب".