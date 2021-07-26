اخبار الخليج / اخبار اليمن

بن بريك: نحذر الشرعية من عقد أي اجتماعات في وادي حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك: نحذر الشرعية من عقد أي اجتماعات في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

حذر رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء احمد سعيد بن بريك، الشرعية، من عقد أي اجتماعات في مدينة سيئون.

 

وغرد بن بريك قائلا: "من الأحسن للحكومة الشرعية عدم عقد أي اجتماعات "في سيئون أو أي أرض جنوبية".

 

وأضاف "فقد أعذر من أنذر.. وقد نفد صبرنا".

 

وفي وقت سابق، قال بن بريك، وهو محافظ سابق لحضرموت، في تغريدة على "تويتر": "نزلزل الوادي وسيئون تحت أقدام من باعوا مأرب ويريدوا يشرعنوا أنفسهم في أرض الجنوب".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا