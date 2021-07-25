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مقتل 200 من ميليشيا الحوثي وإسقاط سبع طائرات مسيرة في محافظة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

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أعلن قائد عسكري بالجيش الوطني، اليوم الأحد، مقتل 200 من مسلحي الحوثي وإسقاط سبع طائرات مسيرة للجماعة في محافظة مأرب شرقي البلاد خلال اسبوعين.

 

وقال اللواء الركن منصور عبدالله ثوابه قائد المنطقة العسكرية الثالثة في بيان، "قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر عشرات الهجمات الحوثية، التي شنتها على مواقع جبهات الكسارة والمشجح وصرواح وجبل مراد بمأرب وجبهة ناطع في البيضاء".

 

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي حاولت بعدة هجمات التقدم في مديرية رحبة بعد أن حررها أفراد الجيش الوطني والمقاومة، لكنها فشلت وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

 

وقال إن مليشيا الحوثي خسرت أكثر من 200 من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى مئات الجرحى.

 

وأضاف أن دفاعات الجيش أسقطت سبع طائرات مسيرة حوثية في مناطق متفرقة على أطراف محافظة مأرب الجنوبية والغربية.

 

وأفاد أن طيران التحالف ومدفعية الجيش استهدفا عشرات التجمعات والآليات الحوثية، وتمكنا من تدمير 13 طقماً و5 مدرعات، وإحراق مخازن أسلحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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