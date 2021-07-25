شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. تبادل 15 أسيرًا و9 جثامين بين الحكومة و"الحوثي" وفق تصريح أدلى به للأناضول المتحدث باسم جبهة محافظة البيضاء عامر الحميقاني. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الأناضول-

أجرت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، الأحد، عملية تبادل للأسرى تم خلالها الإفراج عن 15 أسيرا و9 جثامين، وفق مصدر عسكري يمني.

وفي تصريح للأناضول، أعلن المتحدث باسم جبهة محافظة البيضاء (وسط) عامر الحميقاني، تحرير 5 أسرى من جنود الجيش اليمني، مقابل 10 أسرى من جماعة الحوثي، بوساطة محلية".

وأضاف الحميقاني: "شملت العملية أيضًا تبادل 8 جثامين من جنود الجيش اليمني، مقابل جثمان عنصر من جماعة الحوثي".

وحتى الساعة 13: 00 ت.غ، لم تصدر الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي بيانا بشأن عملية التبادل.

وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان في مشاورات برعاية أممية بالسويد عام 2018، قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

ولا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

ويشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. -