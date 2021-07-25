نائب الرئيس يعزي في وفاة الخبير الاقتصادي محمد أحمد الجنيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى البروفيسور عبدالله الجنيد وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأسبق الأستاذ محمد أحمد الجنيد، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها طوال مشوار حياته الحافلة بالنجاح، لافتاً إلى إسهامات الفقيد في الجانب الاقتصادي والمالي وما تركه من بصمات شاهدة على الإخلاص والنزاهة والتفاني في خدمة الوطن.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الجنيد،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.