قوات الجيش بإسناد المقاومة والتحالف يحققون انتصارات على الحوثيين في مأرب والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حقق أبطال قوات الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم، انتصارات ميدانية على حساب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، تمكنت خلالها من تحرير مواقع من قبضة الحوثيين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد في محافظتي مأرب والبيضاء.



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن قوات الجيش والمقاومة حررت مواقع في جبهة رحبة بمحافظة مأرب من يد المليشيا الحوثية، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من العناصر الحوثية بنيران الجيش والمقاومة، إضافة إلى تدمير 3 أطقم حوثية ومصرع جميع عناصرها بغارات جوية لطيران التحالف العربي.

ولفت إلى أن أبرز مستجدات جبهات القتال في مأرب سجلت مصرع 17 عنصرا حوثيا بنيران الجيش، وتدمير 3 عربات مدرعة و 6 أطقم تحمل تعزيزات حوثية ومصرع جميع عناصرها بغارات جوية لطيران التحالف العربي في جبهة المشجح..مشيراً مصرع 12 عنصرا حوثيا وجرح آخرين منهم بكمين محكم نصبه لهم أبطال الجيش والمقاومة، كما تم استعادة طقم حوثي بما عليه من عتاد وأسلحة وذخائر متنوعة كانت بحوزة المليشيا الحوثية بجبهة اليعيرف في مأرب.

وذكر أن أبطال الجيش والمقاومة في مأرب خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي وكبدوها خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح في جبهة الكسارة، وأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي في جبهة صرواح.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن دفاعات أبطال قوات الجيش الوطني تمكنوا من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء".