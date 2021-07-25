شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كمين لأبطال الجيش يكبّد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في اليعيرف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، كميناً محكماً استهدف مجموعة من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أثناء محاولتها التسلل باتجاه موقع عسكري في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مارب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 12 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد..مشيراً الى أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا طقماً حوثياً بما عليه من عتاد، كما استعادوا أسلحة وذخائر أخرى متنوعة كانت بحوزة المليشيا.