برلمانيون يطالبون هادي بإقالة قيادات البنك المركزي "بشكل عاجل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دعا أعضاء في مجلس النواب، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية إلى إقالة جميع قيادات البنك المركزي اليمني واستبدالهم "بشكل عاجل" بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص، على خلفية انهيار العملة الوطنية وتجاوز سعر الدولار الألف ريال.



وورد في الرسالة، أنه "ونظرا للإخفاقات الحكومية في ادارة جميع الملفات الوطنية وعلى رأسها الملف الاقتصادي وما نتج عن ذلك من تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الالف ريال خلال هذا الشهر الامر الذي عكس نفسه وبشكل حاد ومباشر على حياة المواطن بجميع جوانبها المعيشية والصحية والتعليمية".

وتابع النواب "وأمام هذه الكارثة الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن ومعيشته اليومية ومن أجل العمل على إيقافها وتخفيف آثارها نأمل من فخامتكم، إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل واستبدالها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص المشهود لهم بالنزاهة ".

وأكد النواب على ضرورة "إلزام جميع المحافظين وبشكل حازم بتوريد جميع موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي، وتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع عائداتها إلى البنك المركزي بعدن".

وحث النواب الرئيس، على توجيه الحكومة بإلزام جميع المنافذ الجمركية في مناطق سيطرة الشرعية بتحصيل الرسوم والضرائب على جميع السلع المستوردة وتفعيل مصلحة الضرائب وتحصيل الضرائب المركزية والمحلية المستحقة والمتأخرة للدولة لدى جميع القطاعات وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي".

وقال النواب في ختام رسالتهم، "إن هذه الخطوات المقترحة على فخامتكم هي نقاط عاجلة وملحة التنفيذ لإنقاذ قيمة العملة والاقتصاد الوطني من الانهيار التام وجميعها تخص الموارد مع ضرورة توجيهكم (الرئيس) للحكومة القيام بالإجراءات الكفيلة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقًا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة"