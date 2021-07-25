شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تفجِّر منزل أحد المواطنين في آل حميقان بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الأحد 25 يوليو/ تموز 2021م، على تفجير منزل أحد المواطنين، في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي قامت بتفجير منزل المواطن حسين صالح البرماني، الكائن بمديرية الزاهر آل حميقان.

وفجّرت مليشيات الحوثي، مئات المنازل التابعة لشخصيات مختلفة في محافظات الجمهورية، منذ تدشين حربها على اليمنيين، منذ سبعة أعوام.