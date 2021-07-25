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مليشيات الحوثي تفجِّر منزل أحد المواطنين في آل حميقان بالبيضاء

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اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الأحد 25 يوليو/ تموز 2021م، على تفجير منزل أحد المواطنين، في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

 

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي قامت بتفجير منزل المواطن حسين صالح البرماني، الكائن بمديرية الزاهر آل حميقان.

 

وفجّرت مليشيات الحوثي، مئات المنازل التابعة لشخصيات مختلفة في محافظات الجمهورية، منذ تدشين حربها على اليمنيين، منذ سبعة أعوام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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