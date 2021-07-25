اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحديث المسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحديث المسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

رصد "الخليج 365" آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم السبت، 24/تموز/2021، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

 

أسعار الصرف في صنعاء

 

الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني

 

شراء = 597

 

بيع = 600

 

 

 

الريال السعودي مقابل الريال اليمني

 

شراء =157.5

 

بيع = 157.9

 

 

 

 

 

أسعار الصرف في عدن

 

الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني

 

شراء = 984

 

بيع = 987

 

 

 

الريال السعودي مقابل الريال اليمني

 

شراء = 259

 

بيع =261

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا