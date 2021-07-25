التحديث المسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

رصد "الخليج 365" آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم السبت، 24/تموز/2021، والتي جاءت على النحو التالي:

