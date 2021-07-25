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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحديث المسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
رصد "الخليج 365" آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم السبت، 24/تموز/2021، والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني
شراء = 597
بيع = 600
الريال السعودي مقابل الريال اليمني
شراء =157.5
بيع = 157.9
أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني
شراء = 984
بيع = 987
الريال السعودي مقابل الريال اليمني
شراء = 259
بيع =261