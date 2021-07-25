مشروع مسام ينزع 3813 لغماً حوثياً خلال يوليو الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكدت غرفة عمليات مشروع مسام لنزع الألغام، الأحد، نزع 3813 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منذ بداية شهر يوليو الجاري.



وقال بيان صادر عن عمليات مسام، إن الفرق نزعت منذ بداية شهر يوليو الجاري ولغاية يوم 23 منه 1909 ذخائر غير منفجرة و25 عبوة ناسفة، إضافة إلى 1834 لغماً مضاداً للدبابات و45 لغماً مضاداً للأفراد.

وذكرت عمليات مسام أن فرق المشروع نزعت الأسبوع الماضي 369 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، حيث قامت فرق المشروع خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر بنزع 300 لغم مضاد للدبابات و15 لغماً مضاداً للأفراد.

كما قامت الفرق خلال الأسبوع الماضي بنزع 34 ذخيرة غير منفجرة و20 عبوة ناسفة.

وجاء في البيان، أن الفرق الميدانية التابعة لمشروع مسام تمكنت منذ بداية الشهر من تطهير 677139 مترا مربعا من الأراضي اليمنية ليصل بذلك إجمالي ما تم تطهيره منذ انطلاق المشروع نهاية يونيو 2018 ولغاية يوم 23 يوليو الجاري 24.800.280 مترا مربعا من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة