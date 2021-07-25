مقتل 22 حوثياً وتحرير مواقع ومرتفعات جديدة جنوب غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، الأحد 25 يوليو/ تموز 2021، من تحرير مناطق ومرتفعات استراتيجية جديدة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية حررت مواقع ومرتفعات استراتيجية من بينها منطقة الكتف بالكامل، ومنطقة رأس السمر، إضافة إلى تحرير جبل العليب، في مديرية رحبة.

جاء ذلك عقب مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية ضد المليشيا الحوثية تكبدت خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر أن ما لا يقل عن 22 عنصراً حوثياً بينهم قيادات ميدانية لقوا مصرعهم، وجرح آخرون، علاوة على تدمير مقاتلات التحالف العربي 3 أطقم قتالية حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

المصدر أفاد، أيضاً، أن وحدات من القوات الحكومية والمقاومة استعادت أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها المليشيا الحوثية وراءها قبل أن تلوذ بالفرار تحت وقع الضربات النارية