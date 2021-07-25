شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة ترصد مسيرات تجسّسية حوثية في سماء الفازة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن قواتهم رصدت خلال الساعات الماضية، تحليق طائرات استطلاع لمليشيات الحوثي في سماء منطقة الفازة، بمديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وذكر المصدر أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً أطلقت 3 طائرات مسيّرة استطلاعية فوق منطقة الفازة لتنفيذ مهام تجسسية على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية التي تنفذها المليشيا تندرج في إطار خروقاتها للهدنة الأممية.

يشار إلى أن القوات المشتركة وجهت، يوم أمس، ضربات مركزة لأوكار مليشيا الحوثي شرق مدينة الحديدة، أسفرت عن تدمير مربض مدفعية ومصرع ثلاثة حوثيين