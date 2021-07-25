الرئيس هادي يعزي في وفاة محمد أحمد الجنيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة، الى البروفيسور عبد الله الجنيد واخوانه وكافة آل الجنيد، وذلك في وفاة والدهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأسبق الأستاذ محمد أحمد الجنيد.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءته الاقتصادية والمالية المشهودة..لافتاً الى سيرة حياته العملية والقيادية العطره من خلال كافة المواقع القيادية التي تبوأها طوال مسيرة حياته الحافلة بالتضحية والاخلاص والعطاء.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.