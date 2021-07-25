شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب تدين العملية الإرهابية الحوثية تجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي كان آخرها اطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) وصاروخ باليستي بإتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية اليوم الأحد.



وأشارت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها، وقوفها مع السعودية للتصدي لكافة المحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيا المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية، والتي تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، وترمي من خلالها إلى زعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة العربية بممارسات عدوانية متعمدة ومنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومتجاهلة لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في اليمن.