مصرع 22 حوثياً بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة بجبهة الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 22 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.



وبحسب مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن أبطال الجيش والمقاومة نصبوا كميناً محكماً لمجاميع حوثية أثناء محاولتها التسلل إلى موقع عسكري ونتج عنه مصرع ما لا يقل عن 22 حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير طقم بعتادها..مشيرا الى أن أبطال الجيش ألقوا القبض على عدد من عناصر المليشيا، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية آليات وأطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الحوثية، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.