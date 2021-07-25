شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش والمقاومة يحرران مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة في الجبهة الجنوبية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، مناطق ومرتفعات استراتيجية جديدة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مارب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن الجيش حرر منطقة الكتف بالكامل ومنطقة راس السمر إضافة إلى تحرير جبل العليب".

وأضاف "أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 3 أطقم حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها".

ولفت إلى أن أبطال الجيش استعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها المليشيا الحوثية ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.