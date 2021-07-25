معاون وفاضل والوليدي يطلعون على غرفة التحكم بتوليد الكهرباء في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، ومعه وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن سالم الوليدي، على سير أداء العمل في غرفة التحكم بتوليد الطاقة بالمحطات الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن.



واستمع معاون وفاضل والوليدي، إلى شرح من إدارة وموظفي غرفة التحكم حول نسبة الأحمال وتوليد الطاقة الكهربائية في المحطات التي تغذي مناطق ومديريات محافظة عدن ..مشيدين بجهود كافة المهندسين والفنيين والعاملين على مدار الساعة لرفع القدرة التوليدية للكهرباء والمساهمة في التخفيف من الانقطاعات الكهربائية.

وأكدوا، على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للاستمرار في تحسين توليد الطاقة الكهربائية، والاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القليلة الماضية منذ بدء وصول دفعات المشتقات النفطية السعودية وتزويد محطات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت.