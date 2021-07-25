شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت تنظم أسبوع البلدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، أسبوع البلدة بمتحف المكلا خلال الفترة من 24 وحتى 29 يوليو الجاري.



واوضح المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، بانه تم نقل متحف سرار بمديرية الريدة وقصيعر الى المكلا بالاضافة الى اقامة معرض مصور للتراث البحري ومعرض رسومات ويوم مفتوح بحصن الغويزي التاريخي ومعرض لهيئة المعماريين اليمنيين حول العالم في جامعة حضرموت..مشيراً الى ان فعاليات اسبوع البلدة يصاحبها اقامة امسيات واغاني بحرية.