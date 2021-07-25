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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحو مليشيا الحوثي يقتحمون أحد الاعراس في إب ويطلقون الاعيرة النارية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021
الخليج 365 ـ إب
اقتحم مسلحو مليشيا الحوثي الإرهابية حفل زفاف في احدى قرى مديرية الشعر محافظة إب (وسط اليمن).
وذكر مصدر محلي، أن مسلحين حوثيين اقتحموا مخيم عرس اقيم احتفاء بزفاف احد ابناء قرية رباط السريمه ويدعى رياض علي البحري واطلقوا النار داخل الخيمة وقاموا بتكسير الصوتيات بحجة استقدام اهالي العرس لفنان غنائي يدعى علي العماد.
وتابع المصدر ان اهالي العرس فور سماعهم اطلاق النار توافدوا للمكان بالسلاح مما دفع عناصر المليشيا للمغادرة.
وأشار المصدر ان الاهالي تقدموا ببلاغ بالواقعة لمدير المديرية المعين من قبل المليشيا الا ان الاخير ابلغهم باحتجاز الفاعلين ولكن الاهالي تفاجئوا بانه تم الافراج عنهم على الفور.
واثارت الحادثة حالة سخط واسعة بين الأهالي لتعمد عناصر المليشيا إفساد حفل الزفاف بذريعة تحريمها لـ الاغاني.