مسلحو مليشيا الحوثي يقتحمون أحد الاعراس في إب ويطلقون الاعيرة النارية

وأشار المصدر ان الاهالي تقدموا ببلاغ بالواقعة لمدير المديرية المعين من قبل المليشيا الا ان الاخير ابلغهم باحتجاز الفاعلين ولكن الاهالي تفاجئوا بانه تم الافراج عنهم على الفور.

محمد يوسف

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