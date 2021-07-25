مسلح حوثي يقتل والدته رميا بالرصاص في ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ ذمار

قالت مصادر محلية إن مسلحا تابعا لمليشيا الحوثي الإرهابية، أقدم على قتل والدته رميا بالرصاص بعد ان فشل في قتل والده، في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار، (وسط اليمن).



وأكدت المصادر أن عنصرا مسلحا تابع مليشيا الحوثي يدعى "وليد أحمد محمد عز الدين"، ينحدر من قرية الحلة بمديرية جبل الشرق، أقدم صبيحة عيد الاضحى المبارك، على قتل والدته "لطيفة محمد علي عزالدين" برصاصتين ناريتين أرداها قتيلة على الفور.

ووفق المصادر، أقدم المسلح الحوثي على جريمته، بعد فشله في قتل والده الذي صوب نحوه 13 رصاصة أخطأت هدفها، وعند خروج والدته لدفعه عن قتل والده صوب نحوها رصاصتين قاتلتين في الصدر.

وأكدت مصادر متعددة من ذات المنطقة ان المسلح الحوثي تلقى دورات عديدة لدى المليشيا، ويعمل مدربا قتاليا لديها، وعاد قبل يومين من ارتكابه الجريمة من تدريب دفعة جديدة