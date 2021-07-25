شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير هام من أرصاد عدن لسكان العاصمة المؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

أطلق الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بالعاصمة عدن، تحذيرا هاما لسكان العاصمة عدن.



وذكر أن توقعات الأرصاد تشير إلى أن عدن ستشهد خلال الساعات القادمة أجواء غائمة وهطول للأمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة، مع احتمالية مصاحبتها لعواصف رعدية ورياح شديدة.

ودع السكان إلى أخذ الحيطة والحذر وكافة الاحترازات اللازمة.

يشار إلى أن تنبؤات محلية ودولية كانت قد حذرت من أمطار غزيرة وعواصف رعدية على عدن خلال يومي السبت والأحد