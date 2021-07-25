مرصد دولي: طفل يمني يموت كل 10 دقائق بسبب الأمراض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكد المرصد الأورومتوسطي الدولي لحقوق الإنسان، أن 400 ألف طفل في اليمن يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية، وأن هناك 100 شخص توفوا بسبب الأزمة الانسانية في البلاد.



وقال المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، " إن نحو ‏400,000 طفل في ‎اليمن يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد".

وأضاف المرصد الأورومتوسطي في تقريره الذي اعتمد بياناته من المجلس النرويجي للاجئين أن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تأكيدات الامم المتحدة بات لا يحتمل المزيد من الأزمات.

وقال، إن طفلا يمنيا يموت كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها في ظل الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا، فيما بات مليونا طفل خارج المدرسة مع استمرار الصراع المسلح الذي تسبب بنزوح 4 ملايين يمني من منازلهم.

وافاد أن أكثر من 100 ألف شخص في البلاد توفوا بسبب الأزمة الإنسانية منذ 2015 وحتى العام الجاري.

ولفت إلى أن أكثر من 100 ألف شخص بينهم 2300 طفل فقدوا حياتهم، ونحو 20 مليوناً بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، و5 ملايين شخص منهم يواجه خطر المجاعة، بعد أن بات 8 من كل 10 أشخاص تحت خط الفقر