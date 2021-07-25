شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاح عملية تبادل أسرى بين مليشيا الحوثي وموالين للحكومة في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نجحت صفقة تبادل أسرى بين موالين للقوات الحكومية وجماعة الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وأكد وسيط محلي أن حلفاء الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين تبادلا اليوم الأحد، 18 أسيرا من الجانبين في جبهة الصومعة شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

ولفت الوسيط، إلى أن الطرفين يعملان أيضا على إنجاز صفقة تبادل أخرى خلال الساعات المقبلة، تتضمن الإفراج عن 18 مقاتلا، بينهم جثامين قتلى من الجانبين