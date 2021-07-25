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وزير الداخلية يناقش سير العمل في الإدارات الأمنية بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

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ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مع مدراء الأمن والشرطة بمديريات محافظة شبوة، سير العمل في الإدارات الأمنية بالمحافظة.

 

وأكد وزير الداخلية خلال تراسه اجتماعاً موسعاً بمدراء الأمن والشرطة بمديريات شبوة ، على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الاجهزة الامنية والسلطة المحلية ، ورصد الاختلالات الأمنية وضبط المطلوبين وفقاً للقانون بما ينعكس ايجابا على تحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.

 

كما استمع وزير الداخلية خلال الاجتماع ، الى الصعوبات التي تواجه سير عمل الإدارات الأمنية وسبل التغلب عليها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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