مأرب.. الجيش الوطني يصد هجوم لميليشيا الحوثي في جبهة صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تمكن الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية، امس، من كسر هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب محافظة مارب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطالنا.

ولفت الى أن مدفعية الجيش دمّرت مخزنًا للأسلحة تابع للمليشيا إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات معادية وألحق بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.