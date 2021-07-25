شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول مولد كهربائي بقوة 1400kva مخصص لمحطة مديرية حوف لتعزيز منظومة الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

وصل مولد كهربائي بقوة 1400Kva مخصص لمحطة مديرية حوف بمحافظة المهرة في إطار خطة السلطة المحلية بقيادة معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، لتطوير منظومة الطاقة.



وعقب وصول المولد الكهربائي لمديرية حوف شرعت الفرق الهندسية في تركيب المولد تمهيدا لإدخاله الخدمة.

وكانت السلطة المحلية بقيادة بن ياسر قد وفرت قبل أشهر 15 ميقاوات لمحطات التوليد بالمحافظة ضمن إطار خطتها واهتمامها بتطوير قطاع الكهرباء بالمحافظة، وتلبية الاحتياج نظرا للتوسع العمراني الكبير.