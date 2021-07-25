بلحاف يزور مديرية سيحوت بالتزامن مع إحياء فعاليات الكبارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

زار مستشار محافظ محافظة المهرة لشؤون الثقافية والبيئة الأستاذ أحمد عبدالله بلحاف، مديرية سيحوت تزامنا مع إحياء فعالية (الكبارة ) التراثية.



والتقى بلحاف، خلال الزيارة مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، لمناقشة القضايا الثقافية ذات الطابع الموروثي والتاريخي، وآلية العمل للحفاظ عليها وفق توجيهات قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة معالي الأستاذ محمد علي ياسر واهتمامه بالموروث الثقافي في المحافظة و دعمه لهذا الجانب والمهتمين به.

و عبّر مدير عام مديرية سيحوت، الشيخ محمد أحمد الزويدي، عن شكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ بن ياسر، لدعمه المستمر والرعاية الكريمة الذي تحظى بها المديرية في ظل قيادته للمحافظة وخصوصا في الجانبين التنموي والأمني.

وخلال الزيارة حضر مستشار المحافط أحمد بلحاف، فعالية (رقصة الكبارة) التي تقام في خامس أيام عيد الأضحى من كل عام كتقليد سنوي لموروث حافظ عليه أبناء مديريتي سيحوت والمسيلة منذ القدم.

وأشاد بلحاف بالدور الذي يبذله أبناء المديرتين في سبيل الحفاظ على موروث (رقصة الكبارة ) وغيرها من الفنون وما يتعلق بالجانب الثقافي.

إلى ذلك زار مستشار محافظ محافظة المهرة الاستاذ أحمد بلحاف، المناطق والمواقع الأثرية في مديرية سيحوت واستمع من الشباب المهتمين بالجانب الأثري والثقافي إلى أبرز همومهم ومطالبهم، مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي من أجل الحفاظ على المقتنيات والمواقع الأثرية والموروث الثقافي في المحافظة بشكل عام وسيحوت على وجه الخصوص التي تحتضن مواقع أثرية مهمة لها ارتباط وثيق بتاريخ المهرة القديم.

ووجّه أبناء مديرية سيحوت شكرهم وتقديرهم لمحافظ محافظة المهرة معالي الأستاذ محمد علي ياسر على دعمه السخي في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي في المحافظة.

وعبروا عن ارتياحهم البالغ لزيارة مستشار المحافظ لشؤون الثقافة والبيئة الأستاذ أحمد بلحاف وحضوره لفعالية (الكبارة ) التي نظمت برعاية المحافظ بن ياسر، والنزول إلى المواقع الأثرية والعمل على الاهتمام بالجانب الثقافي بالمحافظة وإبرازه إعلامياً وتوثيقه.