أمن المهرة يضبط سارقا متمرسا في سرقة السيارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكن رجال البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم، من ضبط السارق المدعو (ش.ع.ز..ي)، المتخصص في سرقة السيارات من خلال كسر نوافذها، وهو يقوم ببيع مواد تلميع السيارات.



وأوضح العقيد الركن أحمد علي رعفيت نائب مدير عام الأمن والشرطة مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة، أن الإدارة تلقت العديد من البلاغات من المواطنين تفيد بتعرض سياراتهم للكسر وسرقة منها مبالغ وأغراض شخصية في ليالي عيد الأضحي المبارك.

وأشار العقيد رعفيت، إلى أنه بعد التأكد من صحة المعلومات بأشر رجال البحث عملهم في أيام عيد الأضحى المبارك، بعمليات البحث والتحري التي أفضت إلى ضبط الجاني وبحوزته أداة الجريمة التي تستخدم في كسر زجاج السيارات بطريقة احترافية وبدون أصدار أي صوت للكسر، وتم على إثر ذلك فتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهة الجاني الذي أقر على إرتكابه الجريمة.

وأشاد نائب مدير الأمن بالمحافظة - مدير البحث الجنائي بالمهرة، بالعمل والجهود المبذولة من قبل الجنود المجهولين الذين يعملون ليل نهار في سبيل تحقيق الأمن والسكينة العامة للمواطنين في أرجاء مديريات ومناطق المحافظة.. مشيراً بأن رجال الأمن في يقضة تامة للتصدي لكل مجرم يحاول المساس بأمن واستقرار المحافظة.

الجدير بالذكر بأنه تجري حالياً تنسيقات بقيادة مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي صموده، مع عموم إدارات الأمن والشرطة بالمحافظات الأخرى للتأكد من صحة سوابق الجاني المذكور التي أشارت التحقيقات الأولية معه ارتكابه جرائم عديدة بالمحافظات الأخرى، وبعد استكمال الإجراءات سيتم إحالة الجاني إلى النيابة العامة لينال جزاءه.