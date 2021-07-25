السيول تقطع الطريق الدولي بين عدن وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

ادى تدفق السيول منذ يوم السبت في وادي أحور شرق محافظة أبين إلى استمرار انقطاع الطريق الساحلي الدولي المعروف بطريق (عدن ـ حضرموت).



وعاود تدفق السيول بالوادي ما ادى إلى توقف حركة الشاحنات والمركبات والمسافرين من مواصلة سيرهم نحو العاصمة عدن أو بإتجاه حضرموت.

وقال مواطنون: لاتزال الاسر معلقة من الجهة الغربية من الواد ومن الجهة الشرقية من الواد حتى نهاية يوم أمس، واشاروا ان كميات كبيرة من السيول تذهب الى البحر دون الاستفادة منها في ري الاراضي الزراعية في احور.

ولا يتم استغلال السيول المتدفقة بشكل مستمر في وادي أحور الواصل إلى البحر بالرغم أن هناك سدود في المنطقة جرى إهمالها وعدم صيانتها وإصلاحها لمساعدة المزارعين في أحور للاستفادة من الكميات الكبيرة التي تصل للبحر ولا يتم الاستفاده منها.

وقالت سكان محليون أن قوة السيول في أحور جرفت محاصيل زراعية من الحبحب في منطقة حناذ على المزارع فريد عوض فريد وكذا عدد من المزارعين في علبوب بعشرات الفدانات وكذا اراضي زراعية